Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano prestigia assinatura do Tchau Poeira em Cacoal Cidade recebeu R$ 13,4 milhões em investimentos do Governo, com o apoio da Assembleia Legislativa

Cidade recebeu R$ 13,4 milhões em investimentos do Governo, com o apoio da Assembleia Legislativa

Na tarde da última quinta-feira (09), o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), acompanhou em Cacoal o lançamento do projeto Tchau Poeira, que levará asfalto novo e recapeamento de ruas já asfaltadas. Redano lembrou que o Tchau Poeira conta com o apoio da Assembleia Legislativa, que aprovou recursos na ordem de R$ 826 milhões para que o Estado socorra os municípios

Alex Redano falou da magnitude desse investimento do Governo do Estado no município de Cacoal. “O que podemos constatar aqui é, o Estado fazendo o papel de Pai de um município, serão investidos R$ 11,8 milhões para a execução de 12 km de pavimentação asfáltica e 8 km de recapeamento, somando 20 quilômetros de ruas e avenidas novas para a população cacoalense sentir mais segurança e a valorização de casas e imóveis”, ressaltou o presidente

O governador Coronel Marcos Rocha anunciou outros investimentos que serão aplicados em Cacoal através do projeto “Governo na Cidade”, sendo a revitalização da Praça municipal Central (R$ 300 mil), a revitalização da Praça Riozinho (R$ 300 mil), a construção da Praça do Tarzan (R$ 300 mil), a construção da Praça do Vilagio (R$ 300 mil), a execução de Urbanização com Pista de caminhada no Residencial Morada do Bosque (R$ 400 mil), somando assim uma injeção de R$ 13,4 milhões investidos diretamente na melhoria da vida da população.

Via ALE-RO