Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual alex Redano, se reúne com presidente do Sindler

Foi o primeiro encontro de Alex Redano com o presidente do sindicato dos servidores do Poder Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), se reuniu nesta quinta-feira (18), com o presidente do Sindicato dos Servidores dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler), Mirin Luiz de Brito, para discutir assuntos ligados à categoria. O secretário geral da Casa, Marcos Matos, também participou do encontro.

“É o nosso primeiro encontro, numa aproximação para tratarmos de temas que interessam aos servidores, que são os parceiros deste Parlamento e que contribuem decisivamente para o bom funcionamento do processo legislativo”, destacou Redano.

Entre a pauta discutida, informes sobre os estudos para a implantação de plano de saúde e odontológico, para atender a todos os servidores efetivos, comissionados e inativos.

Mirin de Brito afirmou que é importante que haja um canal de diálogo com a presidência da Casa, com a mesa diretora e os demais parlamentares. “Esse foi um encontro inicial, para estreitar a aproximação. Acredito em um bom diálogo e em um trabalho de repeito mútuo e de convergência em ações que beneficiem e façam justiça aos servidores”, completou o líder sindical.

Fonte: ALE-RO