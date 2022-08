Presidente da Assembleia Legislativa parabeniza organizadores pela realização da 37ª Expoari

O deputado foi recebido pelo presidente da APA, Antonio Duran, falou da importância dessa festa para Ariquemes e para a região Norte. “Mesmo depois de dois anos sem a realização, ela volta com toda a força. Suspensa nos anos de 2020 e 2021, em face da pandemia, notamos que a organização da festa não mediu esforços para que essa fosse uma das maiores já realizadas”, destacou o presidente.

Acompanhado da esposa e prefeita de Ariquemes, Carla Redano, o presidente da Assembleia fez questão de prestigiar o trabalho dos expositores, bem como a Agroari (Feira de Agronegócio de Ariquemes), realizada entre os dias 25 e 29 de julho, realizada pela primeira vez dentro da Expoari. “O que Ariquemes precisa é dessa União, Estado, município, agropecuaristas e o agronegócio, uma oportunidade ímpar em levar até o Homem do campo melhores condições de trabalho, com uma qualificação profissional para que suas produções cheguem na ponta, como eles tanto precisam”, comentou Redano.

No domingo (30), Redano acompanhou o governador Marcos Rocha e a primeira-dama Luana Rocha, durante visita à festa agropecuária.

Uma inovação, foi a realização de oficinas ofertada pela Escola do Legislativo dentro da Expoari. A Escola do Legislativo (EL), que pertence à Assembleia Legislativa (ALE), desde a segunda-feira (25) ofereceu aos produtores rurais, servidores públicos e à comunidade em geral, cursos e palestras pela manhã e à tarde. Além da exposição de fotografias, que é permanente, e das atividades diárias que ocorrem dentro da Expoari, no estande da Escola do Legislativo, foram ministradas oficinas e palestras sobre Fotografia e Libras, pela manhã e à tarde, respectivamente.

