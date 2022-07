Presidente da Assembleia Legislativa participa de encontro entre chefes de poderes e de instituições

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), participou nesta terça-feira, na sede do Tribunal de Justiça, de um encontro com os chefes de poderes e instituições de Rondônia, que tratou de temas de interesse do Estado e serviu para consolidar ainda mais a boa relação institucional que há em Rondônia.

“Desde que assumimos o comando da Assembleia Legislativa que buscamos ampliar a aproximação e o diálogo com os demais poderes e instituições, além da sociedade em geral. Temos tido uma relação harmoniosa, sólida e com respeito ao papel constitucional de cada um”, observou Redano.

O presidente do TJ, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, recepcionou a todos.

Do encontro, participaram o governador Marcos Rocha; a primeira-dama, Luana Rocha; o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves; o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Osny Claro; o secretário-geral do TJRO, juiz Rinaldo Forti; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público, Ivanildo de Oliveira; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Curi; e o defensor público geral, Hans Immich, e o procurador geral do Estado (PGE), Maxwel Mota.

