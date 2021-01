Presidente da Moderna diz que vacina contra Covid-19 provavelmente protegerá por 2 anos

A vacina da Moderna contra Covid-19 deve oferecer proteção por até dois anos, disse o presidente-executivo da empresa hoje (7), embora mais dados sejam necessários para se fazer uma avaliação definitiva.

Bancel disse que a Moderna está prestes a provar que sua vacina também é eficaz contra novas variantes do coronavírusA empresa norte-americana de biotecnologia, que surpreendeu o mundo no ano passado ao desenvolver uma vacina contra o coronavírus em apenas algumas semanas, recebeu aprovação para imunizante da União Europeia ontem (6).

Dado que o desenvolvimento de vacinas geralmente requer anos, a duração da proteção dada pelos imunizantes contra a Covid-19 é uma questão recorrente entre cientistas e membros de órgãos reguladores.

“O cenário de pesadelo, que foi descrito pela mídia na primavera (do Hemisfério Norte), de uma vacina que só funcionaria por um ou dois meses, eu acho, que está fora de cogitação”, disse o presidente da Moderna, Stephane Bancel, em evento organizado pelo grupo de serviços financeiros Oddo BHF.

“A queda dos anticorpos gerados pela vacina em humanos acontece muito vagarosamente… Acreditamos que haverá proteção potencialmente por um par de anos”, disse.

Bancel disse que a Moderna está prestes a provar que sua vacina também é eficaz contra variantes do coronavírus vistas no Reino Unido e na África do Sul.

Cientistas disseram que as vacinas recentemente desenvolvidas devem ser igualmente eficazes contra as duas variantes. (Com Reuters)