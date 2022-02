Presidente do do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado de Rondônia-SINDSEF-RO Mário Jorge toma posse no Conselho Estadual de Educação

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, Mário Jorge Souza de Oliveira, foi empossado nesta semana, para mais um mandato no Conselho Estadual de Educação de Rondônia – CEE/RO. A posse foi concedida pelo presidente do CEE/RO, Horácio Batista Guedes com a presença da equipe técnica do conselho.

Horácio Batista, presidente do CEE, falou da importância da recondução de Mário Jorge como conselheiro, pela experiência de já ter atuado como vice presidente do Conselho Estadual e ter presidido o Conselho Municipal de Educação – CME. Horácio Batista destacou ainda que como representante do Sindsef, Mário Jorge estará prestando mais um relevante serviço à educação.

O Sindsef/RO integra o Conselho Estadual de Educação, como entidade representativa dos trabalhadores em educação do serviço federal e tem sido entidade referência na atuação combativa em defesa da educação de qualidade.

O Conselho tem entre suas competências, normatizar, autorizar, credenciar e reconhecer escolas e instituições formativas na rede pública e privada, cursos, programas e projetos educacionais.