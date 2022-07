Presidente do Sindsef, Mário Jorge, recebe comenda Darcy Ribeiro da Câmara de Porto Velho

Em reconhecimento pelo relevante trabalho e uma vida dedicada em prol da educação do estado de Rondônia, o professor Mário Jorge Souza de Oliveira, foi condecorado com a comenda Darcy Ribeiro, a mais alta homenagem do Poder Legislativo Municipal de Porto Velho, em sessão solene de homenagem, realizada na noite de 01 de julho.

“O professor Mário Jorge é extremamente merecedor da comenda Darcy Ribeiro, que foi um grande personagem e educador do Brasil. Por isso, entendo ser a comenda apropriada para homenagear um grande baluarte da educação de Rondônia, que é o professor Mário Jorge”, afirmou o vereador Aleks Palitot, que foi o proponente da iniciativa aprovada pela Câmara Municipal de Porto Velho.

A trajetória como professor, vereador por cinco mandatos, secretário municipal de Educação de Porto Velho (Semed), secretário adjunto da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), presidente do Conselho Municipal de Educação, dirigente sindical em defesa dos profissionais em educação, atualmente presidente do Sindicato do Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO e Conselheiro Estadual de Educação, foi ressaltada pelas autoridades presentes na sessão solene de homenagem.

“Cidadão exemplar do qual o exemplo deve ser seguido”, reconheceu o prefeito de Porto Velho Hildon Chaves. O presidente da Câmara Municipal, Edvilson Negreiros, também congratulou o homenageado. “Professor Mário Jorge tem estima e respeito, por isso é o primeiro a receber a comenda Darcy Ribeiro, maior honra a ser entregue por essa Casa. Seu currículo faz jus a receber o título de honraria”.

Ao agradecer a homenagem, o professor Mário Jorge afirmou que não esperava ser o primeiro a receber a comenda Darcy Ribeiro, educador qual tem grande admiração e dedicou a comenda ao filho Mário Henrique, que hoje encontra-se em recuperação. “vítima da criminalidade existente no nosso país, pela misericórdia e milagre inédito continua interagindo com a família e me permitiu estar hoje aqui”, enfatizou.

Mário Jorge aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem aos professores. “Nós educadores, precisamos ter senso crítico e discernimento político para conduzir as futuras gerações. Formando cidadãos livres, conscientes e democráticos para condução de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Onde todos possam ter acesso à educação, ao trabalho e uma vida digna neste país tão próspero, chamado Brasil. A luta não pode parar!”, concluiu.

Representantes da Diretoria Executiva do Sindsef, Maria José Dias Ferreira (Mazé), Flávia Hiromi Takahashi, Iracema Sena, Eliete Azevedo, Almir José da Silva, Anilce Pinheiro e Pedro Vilson (ausente na foto) prestigiaram a homenagem do presidente Mário Jorge, que também contou com a presença da professora Adelaide Ferreira (a direita na foto), do presidente da Associação dos Moradores de 22 de Dezembro, Rio Madeira e Paraíso (Asdmap), Josemar Monteiro, do representantes dos servidores da Funasa, Lucimar Nunes, Josafá Marreiro e Domingos Sávio.

assessoria