Presidente do STF, Luiz Fux, toma 1ª dose da vacina contra a Covid-19

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira (2/4). O ministro de 67 anos compareceu à sede do Museu da Justiça do Rio de Janeiro, no Centro Cultural do Poder Judiciário (CCMJ). Ele já se encaixa no grupo de vacinação ativo na capital carioca.

Fux chegou ao local por volta de 13h30 desta sexta-feira (2/4) e enfrentou fila para receber sua dose do imunizante. A vacina é aplicada presencialmente e o ambiente não dispõe de drive thru.

O posto de vacinação do Antigo Palácio da Justiça, no Centro do Rio, está funcionando normalmente no feriado desta sexta-feira (2/4). O Museu da Justiça fica na Rua Dom Manuel 29, 1º andar, Centro – próximo à Praça XV e o horário de funcionamento do posto é das 8h às 17h.

