Presidente do TJRO recebe listas sêxtuplas para vagas no TRE; confira os nomes São duas vagas de membro titular e suplente do Tribunal Regional Eleitoral

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, recebeu hoje duas listas sêxtuplas de candidatos à vaga de membro titular e suplente do Tribunal Regional Eleitoral. Os documentos foram entregues pela secretária-geral adjunta, Larissa Rodrigues, e pelo procurador jurídico da OAB/RO, Cássio Vidal.

O desembargador explicou que os(as) candidatos(as) terão oportunidade de se apresentar ao Tribunal Pleno e que a sessão para a escolha dos três nomes finalistas está prevista para acontecer ainda no mês de março.

A escolha dos advogados que integram as duas listas ocorreu nesta quinta-feira, 9, por votação de todos os conselheiros seccionais, que indicaram seis nomes, em votações distintas.

Agora, o Tribunal de Justiça vai selecionar três nomes de cada lista e enviar para a análise do Tribunal Regional Eleitoral, que remeterá ao Tribunal Superior Eleitoral. Depois da avaliação do TSE, a lista tríplice vai para o executivo, que manda para o SNI – Serviço Nacional de Informação, para, enfim, ocorrer a nomeação pelo presidente da República. Os advogados escolhidos para as vagas de titular e suplente vão exercer as atividades por 2 anos.

Quem são os candidatos

Os escolhidos na lista de membro titular foram: Joilma Gleice S. Gomes, Regiane Teixeira Struckel, Igor Habib, Jaquelize Gonçalves, Rafaela Geiciani Messias e Jessica Peixoto.

Já os escolhidos na lista de membro suplente foram: Nelson Maciel Jr, Jaquelize Gonçalves, Joilma Gleice S. Gomes, Marcia Oliveira, Anita de Cacia Saldanha, Letícia Botelho.

