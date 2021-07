Presidente envia cumprimentos a Pedro Castillo por eleição no Peru "Cumprimento o senhor Pedro Castillo Terrones por sua eleição à presidência do Peru", disse o presidente, em publicação no perfil do Twitter

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou mensagem para cumprimentar o presidente eleito do Peru, Pedro Castillo. Após uma contestação judicial da opositora de Castillo no segundo turno, a direitista Keiko Fujimori, o Júri Nacional de Eleições proclamou a vitória do ex-professor de 51 anos de idade nas eleições ocorridas no dia 6 de junho.

“Cumprimento o senhor Pedro Castillo Terrones por sua eleição à presidência do Peru”, disse o presidente, em publicação no perfil do Twitter da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal.

“Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações. Felicidades ao povo peruano!” — SecomVc (@secomvc) July 20, 2021

O resultado oficial havia sido adiado por apelações de Fujimori, que buscavam anular algumas cédulas por acusações de fraude. A candidata disse, no entanto, que era obrigada por lei a reconhecer a decisão do Júri Nacional de Eleições.

A Organização dos Estados Americanos (OEA), a União Europeia e o Reino Unido disseram que a eleição foi limpa. A posse está marcada para o dia 28 de julho.