Presidente Laerte Gomes parabeniza vereadores eleitos de Cacaulândia e confirma recurso para investimentos no município

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita da vereadora Neuzinha (PSDB), de Cacaulândia e dos vereadores eleitos no município no último dia 15 de novembro, Professor Xavier (PSD) e Edilson da C Trinta (PSD), além do marido da vereadora que foi candidata a prefeita na cidade, advogado Rodrigo Bruno.

No encontro que aconteceu nesta quarta-feira (25), no gabinete do presidente, as lideranças solicitaram ao parlamentar, recursos para dar continuidade a parceria que o deputado já mantém com Cacaulândia.

“Inclusive estou disponibilizando recurso no valor de R$ 400 mil para ser investimentos na infraestrutura do setor rural do município e mais R$ 500 mil para reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelso Alquieri, que deverá ser conveniado nos próximos dias”, afirmou o parlamentar que parabenizou os novos vereadores eleitos que agradeceram o apoio do presidente durante suas campanhas.

Fonte: Juliana Martins-ALE/RO