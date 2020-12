Presidente Laerte Gomes se reúne com vereadores de Presidente Médici

Lideranças de Presidente Médici estiveram com o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), nesta terça-feira (1), para acompanharem projetos de interesse do município e que se encontram em andamento na Casa de Leis.

Os vereadores, Zezinho do Estrela (MDB) e Mário César Nunes (PSC), este, acompanhado da esposa, a policial civil Valéria Nunes, também aproveitaram o encontro para solicitarem recursos para o próximo mandato do prefeito Edilson Alencar (PSDB), reeleito no primeiro turno.

“Os vereadores, assim como eu, apoiamos a candidatura do prefeito Edilson Alencar, a quem parabenizo pela vitória. Iremos continuar com as parcerias para o desenvolvimento da região, como sempre fizemos por meio das solicitações da administração municipal, o que me colocou na posição de parlamentar estadual que mais leva recurso para Presidente Médici, e assim queremos manter”, destacou o presidente Laerte Gomes.

Por Juliana Martins-ALE/RO