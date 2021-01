Preso bebendo em cabaré durante toque de recolher, empresário se revolta

Um empresário de Vilhena e mais duas pessoas foram conduzidos para a delegacia na madrugada desta segunda-feira, 25, após se envolverem em confusão em no “Bar Cabaré Love”, localizado na avenida 1705, em frente o Tiro de Guerra.

Segundo informações levantadas pela reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE, por serem amigos do dono do cabaré, o empresário e um colega tiveram a entrada permitida e passaram a ingerir bebidas alcoólicas no local.

Porém, já na madrugada, o empresário afirmou que só pagaria a conta quando fosse emitida sua nota fiscal, momento em que o dono do bar passou a discutir com o cliente, que chamou a Polícia Militar, sendo enviada ao local a guarnição da base Cristo Rei.

Durante a confusão, o amigo do empresário, que dormia em um dos quartos com uma profissional do sexo, acordou e foi pagar a referida conta, mas percebeu que R$ 2.200,00 que estavam em sua carteira tinham desaparecido.

Devido os envolvidos estarem no local após o toque de recolher, ingerindo bebidas alcoólicas e sem máscaras, atitudes proibidas pelo decreto de enfrentamento à Covid-19, estes foram informados que teriam que ir para delegacia, porém, o empresário que havia acionado os militares se revoltou, afirmando que não seria preso por causa de uma “idiotice de decreto” e passou a ofender os policiais com palavras de baixo calão, sendo necessário o uso de algemas de spray de pimenta para contê-lo.

Ainda revoltado, o empresário afirmou que iria processar os militares até que estes “perdessem suas fardas”, mas mesmo assim, os três envolvidos receberam voz de prisão e foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) em condições físicas normais para prestarem mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Fonte: Folha do Sul