Preso suspeito de envolvimento em sumiço de jornalista e indigenista Jornalista inglês e indigenista sumiram no domingo no Vale do Javari, na Amazônia; buscas continuam nesta quarta

Jornalista inglês e indigenista sumiram no domingo no Vale do Javari, na Amazônia; buscas continuam nesta quarta

Um homem foi preso, nesta terça-feira (7/6), suspeito de envolvimento com o sumiço do jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, que desapareceram no domingo (5/6), no Vale do Javari, Amazonas. As informações são do O Globo.

De acordo com a colunista Mirian Leitão, o suspeito é conhecido como Amauri e tem um histórico de ameaças a indígenas. A polícia resolveu pela prisão preventiva exatamente pelo histórico de ameças.

Os dois foram vistos pela última vez na comunidade São Rafael e teriam seguido viagem para Atalia do Norte. A viagem dura aproximadamente duas horas, mas eles nunca chegaram ao destino. De acordo com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bruno Pereira já tinha sofrido várias ameaças de invasores. A reserva é a segunda maior do país e tem sofrido com conflitos constantes.

As buscas pelos dois continuam nesta quarta-feira (8/6). Agentes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), a Marinha e o Exército participam da Força-Tarefa para localizá-los. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.

Via Correio Braziliense