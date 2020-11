Presos de RO produzem mais de 1,2 mil máscaras para serem distribuídas no 1º dia de eleição em 2 cidades

Projeto faz parte do trabalho de ressocialização desenvolvido pela Vara Criminal de Pimenta Bueno. Distribuição das máscaras tem por objetivo evitar o contágio do novo coronavírus.

Título de Eleitor, caneta, documento com foto e máscara. Esse último agora também entra na lista de itens que são obrigatórios no dia votação. O equipamento de proteção individual ajuda contra a proliferação do novo coronavírus.

Por conta da pandemia, em Pimenta Bueno (RO), cidade a 520 quilômetros de Porto Velho, mais de 1,2 mil mascaras serão entregues no primeiro dia de votação aos eleitores e mesários do município e em Primavera de Rondônia.

O projeto para confecção das máscaras faz parte do trabalho de ressocialização de apenados e apenadas desenvolvido pela Vara Criminal de Pimenta Bueno.

A Juíza de Direito da Vara Criminal e Corregedora da Unidade Prisional em Pimenta Bueno, Roberta Garcia Macedo, alertou que o item ajudará o eleitor que porventura possa esquecer a máscara no dia do pleito.

“Foram confeccionadas mais de 1200 máscaras que serão disponibilizadas aos eleitores que não tiverem esse item de proteção para adentrarem os locais de votação no dia da eleição”, disse.

As máscaras foram produzidas na Casa de Detenção de Pimenta Bueno, sob a coordenação do diretor do local José Roberto.

Fonte: Jheniffer Núbia, G1 RO