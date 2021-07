PRF apreende três armas de fogo no final de semana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, durante atividades de policiamento no final de semana, ao longo da BR 364, realizou três apreensões de arma de fogo no final de semana.

A primeira dessas apreensões deu-se na sexta-feira (09), quando uma equipe da PRF em Porto Velho/RO prendeu dois infratores que tinham acabado de assaltar um estudante, no começo da noite, próximo a região da Faculdade Faro. Os assaltantes, tentando ludibriar a polícia, jogaram um revólver calibre 22 com 7 munições, durante a fuga.

As outras duas apreensões ocorreram no domingo (11), no interior do Estado. Em Ariquemes/RO, nas primeiras horas do dia, uma equipe policial, realizando atividades de fiscalização, abordou um veículo com quatro ocupantes que acabavam de sair de uma festa, carregando com eles uma pistola IMBEL TC MD6 .40 e mais 44 munições. Em Ouro Preto do Oeste/RO, outra equipe policial, ao visualizar uma motocicleta realizando manobra arriscada, desconfiando de tal atitude, realizou abordagem ao veículo, encontrando junto ao condutor uma espingarda calibre .32 com 15 munições.

Todas os infratores, bem como os respectivos armamentos com eles em posse, foram encaminhados à Polícia Civil para destinação.

Via PRF