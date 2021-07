PRF faz SUPER SÉRIES em prisões de motoristas por embriaguez ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, em atividade de fiscalização de alcoolemia, neste final de semana, identificou uma série de motoristas embriagados ao longo da BR 364.

No sábado (3), em Itapuã do Oeste/RO, a PRF realizou a primeira prisão de motorista alcoolizado no fim de semana. O condutor, após abordagem de fiscalização da polícia, foi flagrado dirigindo seu automóvel com sinais de embriaguez. Após realizar o teste de etilômetro, constatou-se o teor alcoólico de 0.72mg/L. Diante dos fatos, o motorista foi preso e apresentado à Polícia Civil-RO.

No domingo (4), em Ji-Paraná/RO, ao longo do dia, dois condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados. O primeiro foi pego nas primeiras horas do dia, após envolver-se em acidente próximo ao km 345. Já o segundo, foi preso no fim da tarde, alcoolizado, atentando contra a segurança da equipe policial e de terceiros. Ambos os infratores foram encaminhados à Polícia Judiciária Estadual.

Subindo a BR 364 rumo a Capital, em Ariquemes/RO, mais dois condutores foram presos por dirigirem sob influência de álcool. Na madrugada, um motorista foi preso por dirigir alcoolizado próximo ao km 518. Além disso, tal infrator sequer possuía habilitação. Próximo ao fim do dia, outro motorista foi preso por dirigir embriagado. Após realizar o teste de etilômetro, foi constatado a medição de 0,88 MG/L de álcool por litro de ar alveolar expirado.

Por fim, em Porto Velho/RO, no fim da tarde, mais um motorista foi preso por infringir as leis de trânsito dirigindo embriagado. Após se envolver em uma série de violações as normas de circulação e conduta do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tais como transitar no acostamento, fazendo “zigue-zague” e em velocidade incompatível com a via, o condutor foi abordado na Unidade Operacional 01. Após realizar o teste de alcoolemia verificou-se o teor de 0,83 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Diante de tal prova, o condutor foi preso em flagrante.

Todos os incorrigíveis condutores, que continuam a insistir na mistura álcool e direção, foram presos e encaminhados à Polícia Civil-RO, ficando a disposição da Justiça Estadual Rondoniense.

