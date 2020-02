PRF flagra garoto de 14 anos portando revólver e dirigindo caminhonete em RO

Na noite dessa última terça-feira (4), aproximadamente às 20h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um adolescente de 14 anos, que dirigia uma caminhonete e portava um revólver com 6 munições.

O flagrante aconteceu no momento em que a guarnição deu ordem de parada a uma caminhonete, que trafegava no Km 100 da BR-425, no Município de Nova Mamoré(RO). Durante revistas, os policiais constataram que o condutor do veículo era menor de idade, tendo apenas 14 anos. E, além disso, foi encontrado, no interior da caminhonete, um revólver de calibre .38 municiado sob posse do garoto.

Diante dessa situação, a equipe policial entrou em contato com a responsável pelo menor e ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré, para realização dos procedimentos adequados ao caso.

Polícia Rodoviária Federal