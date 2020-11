PRF prende homens com armas e munições na BR-364 em Rondônia

Dois homens foram presos na última terça-feira (17) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após serem flagrados com armas de fogo e munições, durante fiscalizações na BR 364, em Porto Velho.

Os policiais estavam realizando abordagens quando avistaram os veículos e deram ordem de parada para os dois motoristas. Os flagrantes aconteceram em horários distintos.

Na primeira abordagem ocorrida pela manhã, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições e uma pistola calibre 32 com nove munições intactas, escondidos dentro do porta-luvas do veículo.

Durante a tarde, outro carro foi abordado. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma pistola com dois carregadores e 18 munições.

Os dois receberam voz de prisão, foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da justiça e responderão pelo crime de porte ilegal de armas.

Fonte: Rondoniagora