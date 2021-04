PRF registra final de semana movimentado em Ariquemes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ariquemes, em ações ostensivas nas rodovias federais, registrou final de semana bastante movimentado (16 a 18). Com a intensificação das fiscalizações, os resultados não poderiam ser diferente: diversas ocorrências criminais flagradas por nossas equipes.

A sexta-feira iniciou com a interceptação de uma carga de cigarros, de origem paraguaia, contrabandeada. Foram 1.150 maços do produto de comercialização proibida no país apreendidos. Já no sábado, os policiais realizaram a recuperação de uma motocicleta (Honda CG 125) que havia sido roubada no início de 2021 (2 de janeiro).

No domingo, a guarnição deparou-se com uma grande carga de arroz em casca, aproximadamente 36 mil kg, que era transportado sem a devida nota fiscal, configurando crime de ordem tributária. A mercadoria, proveniente do estado do Acre e tendo como destino a cidade de Ji-paraná/RO, foi encaminhada para a Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (SEFIN/RO). Além dessa ocorrência, no mesmo dia, durante ações de enfrentamento aos crimes ambientais, os policiais também flagraram o transporte irregular de 30 m³ de madeira sem o devido Documento de Origem Florestal (DOF). Todo o produto florestal apreendido está a disposição da justiça.

Fonte: PRF