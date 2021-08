Primeiras atividades na Câmara Municipal de Porto Velho reafirmam trabalho conjunto com a Prefeitura da Capital O retorno das atividades legislativas contou com a presença do prefeito Hildon Chaves

O retorno das atividades legislativas contou com a presença do prefeito Hildon Chaves

Porto Velho, RO – Na terça-feira (03), a Câmara Municipal de Porto Velho regressou às atividades legislativas após o recesso. E, já na primeira sessão solene convocada pelo vereador-presidente Edwilson Negreiros, do PSB, o Legislativo-mirim pôde reafirmar o trabalho conjunto desenvolvido com a Prefeitura da Capital.

O prefeito Hildon Chaves, do PSDB, esteve presente.

“Estamos sempre na expectativa de promover grandes projetos e o Executivo tem praticado isso [junto] sempre. A gente faz a nossa parte em tempo hábil”, asseverou Negreiros em entrevista coletiva concedida ao lado de Chaves.

O edil ainda discorreu sobre os serviços de vacinação realizados em Porto Velho, com números de imunização satisfatórios tanto na primeira quanto na segunda dose.

Por outro lado, o mandatário do Palácio Tancredo Neves registrou que “o grande entrosamento entre o Poder Executivo e o Legislativo. Quem ganha com isso é a população: em agilidade, em concretização de obras e projetos, enfim, no progresso e no desenvolvimento”.

Na visão do prefeito, a Câmara de Vereadores age como parceira sem abrir mão do “seu poder de fiscalização”.

Quarta-feira

Já na manhã desta quarta-feira (04), também com a presença do prefeito Hildon Chaves, a Câmara disponibilizou o Plenário Bohemundo Álvares Affonso a fim de contribuir com o evento de assinatura do Termo de Cooperação entra a Prefeitura de Porto Velho e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Além do prefeito, na atividade também estiveram presentes as demais autoridades e representantes institucionais: Célio Lang, presidente da AROM; Daniel Pereira, superintendente do SEBRAE; o juiz Marcelo Tramontini; o promotor de Justiça Marcos Tessila; Bruno Botelho, auditor do Tribunal de Contas (TCE/RO) e João Victor, representante os adolescentes.

Compuseram ainda o rol de convidados a secretária Gláucia Negreiros, da Secretaria Municipal de Educação (Semed); Eliane Pasini, da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Joelna Holder, adjunta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

Selo UNICEF

O prazo para adesão ao Selo UNICEF encerra no dia 08 de agosto.

Porto Velho adere com o evento ocorrido hoje no intuito de somar-se ao “grande pacto pela infância: Selo UNICEF edição 2021 – 2024”.

A iniciativa liderada pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) visa promover, em parceria a Assembleia Legislativa, Sebrae, Visão Mundial, entre outros, uma agenda municipal em que os direitos de crianças e adolescentes sejam prioridade absoluta.

Ensino remoto, evasão escolar, cobertura vacinal e saúde mental são alguns dos desafios que os municípios enfrentam para garantir políticas públicas para crianças e adolescentes, situação agravada com a pandemia da covid-19.

Por isso, o Selo UNICEF buscará fortalecer a atuação das gestões municipais nesses e em muitos outros desafios.

A adesão é feita pelos prefeitos e prefeitas dos municípios, com acompanhamento dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, em um processo de forma online.

Sobre isso, o presidente da Câmara de Porto Velho destacou:

“De suma importância a participação de todos esses agentes no pacto da Prefeitura de Porto Velho pelo selo do UNICEF, respeitado mundialmente. Precisamos de um olhar cuidadoso às crianças e adolescentes, que, por sua vez, são o futuro de tudo. Hoje contribuímos com esse grande passo reafirmando a parceria deste Casa de Leis municipal com tudo o que for benéfico à sociedade”, concluiu Edwilson Negreiros.

Via Assessoria / Câmara-PVH