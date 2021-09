Primeiro final de semana de confrontos da Taça Aciv 2021 teve goleadas e média de 4,25 gols por jogo

Começou neste final de semana uma das mais tradicionais competições de Vilhena, a Taça Aciv de Futebol Society. A primeira rodada teve 12 paridas disputadas entre o sábado e o domingo. Foram 11 jogos pelo Torneio Aberto e um pelo Torneio Máster. Nas 12 partidas, 51 gols foram marcados. Média de 4,25 gols por jogo.

No sábado, 11, abrindo a competição às 15h30, o Império Gesso venceu por 2-1 o Estrela do Norte. Com o resultado, o Império Gesso divide a liderança do Grupo D com o REC que venceu no Primos na manhã do domingo também por 2-1.

No mesmo horário, no Campo B, o Studio Performance aplicou a maior goleada da rodada: 12-1 sobre a Aldeia Iquê. Com o resultado, o Studio Performance lidera o Grupo A com 3 pontos e saldo de 11 gols. Também com 3 pontos, mas saldo menor de gols, o Real Society, que no domingo venceu o Águia Dourada por 4-2, é segundo.

No horário da 16h30, no Campo A, a Veterinária Boi Forte venceu por 3-1 o Novo Real Society e com 3 pontos divide a liderança do Grupo E com o Metal/Embratel que no domingo venceu a SM Madeiras por 2-1.

Também às 16h30 do sábado, no Campo B, o Tratorcampo estreou com vitória por 2-0 sobre o Bem Amigos e lidera o Grupo B.

O primeiro empate da Taça Aciv 2021 foi registrado no confronto entre Casa dos Parabrisas e Associação Ferroviária que ficaram o 1-1. Com o resultado, as duas equipes dividem a segunda colocação do Grupo F. O líder desse grupo é o Mercado Preço Leve, de Chupinguaia, que na manhã do domingo venceu o Shalk 51 por 1-0.

Ainda na tarde do sábado, o Auto Escola Líder venceu por 3-1 o Fim de Carreira pelo Grupo C e divide a liderança com o ATFC que na manhã do domingo goleou por 6-1 o Milão Fut-7.

Na manhã do domingo também foi realizado a única partida do Torneio Máster na rodada, com vitória por 2-1 do Mercado Preço Leve sobre o Real Society Comodoro. Com a vitória, o time de Chupinguaia lidera o Grupo C com 3 pontos.

Via Folha do Sul