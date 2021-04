Primeiro policial militar a ser Governador, coronel Marcos Rocha é agraciado com a Moeda Veteranis Honorem

Em alusão ao Dia de Tiradentes, o Governo de Rondônia, por meio da Polícia Militar (PM) realizou na última terça-feira (20) homenagem ao patrono das polícias militares e civis, no Salão Nobre do Quartel do Comando-Geral, em Porto Velho. Foi depositada uma corbélia de flores em seu busto, seguido de toque fúnebre. Houve ainda a entrega do diploma amigo da PM e de medalhas corporativas.

Quando descoberto pela Coroa Portuguesa que conspirava pela independência do país, o mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, recebeu pena de morte. No dia 21 de abril de 1792 ocorreu o seu enforcamento. O seu corpo foi esquartejado, sua cabeça exposta em Vila Rica e os seus membros espalhados em postes no caminho entre Minas e Rio de Janeiro, mas sua luta o transformou em herói nacional.

‘‘A história lembra Tiradentes como patrono da Polícia Militar com esta justa homenagem. Prestamos nosso reconhecimento a este herói brasileiro, precursor da independência do nosso país’’, destacou o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, ao estender a homenagem também aos policiais militares que dia a dia são heróis da sociedade rondoniense.

‘‘São homens e mulheres destemidos e que não se intimidam diante dos desafios diários que reforçam o espírito de companheirismo e de garra para desempenhar com eficácia e zelo a Segurança Pública do nosso Estado. Dessa forma, a nossa missão é fazer estremecer a criminalidade e, ao mesmo tempo servir e proteger a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida’’, afirma o governador.

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Cysneiros Pachá, também reforçou que as características de lealdade e força para cumprir os desafios típicos do Tiradentes são encontradas nos que atuam na Segurança Pública. ‘‘Mesmo com a pandemia, cumprem suas missões diuturnamente na proteção da sociedade, e isso reflete nos resultados obtidos como o aumento dos atendimentos prestados à população’’.

O comandante geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Alexandre Luís de Freitas Almeida, pontuou os avanços da corporação que se destaca nacionalmente devido o apoio do governador para que a Polícia Militar seja cada vez mais equipada tecnológica e belicamente, e altamente capacitada por meio de cursos de formação. Ele lembrou ainda, da luta exitosa do governador de alinhar junto ao Governo Federal para que as forças policiais se tornassem grupo prioritário para imunização contra a covid-19, pois atuam na linha de frente tanto contra a criminalidade quanto em operações para evitar o avanço da pandemia.

‘‘Temos comemorado grandes avanços, a exemplo dos nossos cursos de formação que foi uma determinação do governador que tivemos regularmente e conseguimos fazê-los sem interrupção, talvez em outros estados a pandemia tenha afetado a progressão funcional, mas não em Rondônia’’, conta o comandante destacando entre eles os dois cursos: de Formação de Sargentos e o de Aperfeiçoamento de Oficiais nível nacional, ou seja, foram formados não só policiais de Rondônia, mas também de outros estados.

Foi realizado ainda o Curso de Formação de Cabos que, segundo o comandante, não era feito há muitos anos. De forma que houve em 2020 a promoção de quase 500 policiais militares. E há a previsão de um novo curso de formação de cabos para esse ano, além do efetivo da PM ter sido convidada a instruir corporações de outros estados demonstrando assim a alta capacidade técnica.

MEDALHAS E DIPLOMAS

O primeiro PM a ser governador, o coronel Marcos Rocha, também teve sua trajetória na corporação reconhecida. Recebeu na ocasião, a “Moeda Veteranis Honorem”, instituída pela resolução 262 de 02 de março de 2021, e que visa reconhecer e recompensar os militares que passarem para a inatividade após cumprirem os requisitos estabelecidos nos artigos 92 e 96 do estatuto da PM.Também foram agraciados com a Moeda Veteranis Honorem, o secretário da Sesdec, coronel José Hélio Pachá, e o 2º tenente PM Raimundo, Aucimar da Fonseca.

Enquanto que o secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), coronel Erasmo Meireles e Sá e o pastor Marcelo Marinho foram agraciados com o diploma amigo da PM, destinado a pessoas e entidades que contribuíram para o aprimoramento, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos trabalhos da Polícia Militar. Receberam a Medalha Mérito De Serviço Social, o secretário-chefe da Casa Civil, José Gonçalves da Silva Júnior e o deputado estadual, Cirone Deiró.

Houve ainda a outorga de Medalha Dedicação Policial Militar para 81 policiais militares referente ao 3º decênio; 39 policiais militares referente ao 2º decênio e 549 policiais militares referente ao 1º decênio e da Medalha Mérito Policial Militar a 493 policiais militares. Houve ainda a leitura de elogio e promoção por bravura ao 3º sargento PM Vanclei de Souza Silva que atuou para salvar vítimas de um desabamento.

Todas as ações para valorizar e aperfeiçoar a Polícia Militar em Rondônia são respaldadas pela transparência, responsabilidade com o recurso público em benefício da proteção dos rondonienses. Fortalecer a Segurança Pública faz parte do Planejamento Estratégico do Governo de Rondônia.

Fonte: Vanessa Moura/Secom