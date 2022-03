Processo bilionário que Itaú (ITUB4) perdeu no Pará escancarou blindagem jurídica de Fux e envolvimento da família Barroso

Um processo que tramita na Justiça do Pará há 19 anos revelou que o Banco Itaú (ITUB4) descumpre ordens judiciais descaradamente se protegendo de bloqueios e ainda mente para o judiciário. E o que é pior, ninguém faz nada sobre o assunto, nem o Banco Central, Ministério Público ou Polícia Federal.

E o mais grave, revelou uma blindagem até então oculta aos olhos do grande público, construída pelo ministro Luiz Fux (STF) em parceria com a BFBM Advogados, que pertence à família do também ministro Luís Roberto Barroso, comandado por seu sobrinho, Rafael Barroso Fontelles.

O caso desrespeita a própria justiça. Como se trata de uma falsa comunicação, com intuito de fraudar uma execução judicial, caberia a instauração de um inquérito policial para apurar o caso e responsabilizar os autores.

A questão envolve o processo 0035211-79.2002.8.14.0301, no qual o Banco Itaú (ITUB4) foi condenado a pagar pouco mais de R$ 2 bilhões. A ação transitou em julgado ainda em 2014 e em 18 de setembro de 2020, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou o bloqueio, através do SISBAJUD, o sistema do Conselho Nacional de Justiça, do valor devido pelo banco a empresa Rondhevea, proprietária de um lote com mais de 50 milhões de ações do Itaú, adquiridas em 1973.

O SISBAJUD funciona da seguinte forma: o juiz manda a ordem ao Banco Central através do sistema. O Banco Central faz um rastreamento de todos os ativos referentes ao CNPJ ou CPF do devedor. O banco então é comunicado e tem um prazo de 24 horas para determinar o bloqueio. O banco então comunica os valores que foram encontrados e eles devem ficar à disposição da justiça e isso precisa constar no SISBAJUD.

Veja a matéria original:

https://politico.painelpolitico.com/processo-bilionario-que-itau-itub4-perdeu-no-para-escancarou-blindagem-juridica-de-fux-e-envolvimento-da-familia-barroso/

Autor: Alan Alex, Painel Político