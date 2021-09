Processo parado por mais de 100 dias enseja apuração de morosidade injustificada da Justiça

A Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em decisão proferida em data de 09 de setembro do ano em curso, no Pedido de Providências nº 0005814-85.2021.2.00.0000, de autoria do signatário do presente artigo, firmou entendimento de que em ações paradas por mais de 100 (cem) dias, enseja a apuração de eventual morosidade da Justiça nos trâmites das mesmas.

Na mesma decisão a Ministra entendeu que apuração deve ficar a cargo da Corregedoria-Geral de Justiça do respectivo Estado, no caso posto àquele Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a do Estado do Pará.

Esse entendimento vem em encontro com o que dispõe o inciso LXXVIII, do Art. 5º, da Constituição Federal e Art. 4º, do Código de Processo Civil, que asseguram a razoável duração do processo e a solução integral do mérito das causas postas a Juízo, inclusive a atividade satisfativa.

A decisão foi tomada pela Ministra após analisar a tramitação de 8 (oito) ações na Comarca de Jacareacanga, Estado do Pará, que estariam paradas há mais de 100 (cem) dias, duas delas por mais de 2 (dois) anos.

São ações populares que possuem tramitação especial estabelecida na própria lei que as instituiu e, no caso, o Magistrado poderá até ser privado de inclusão do seu nome em lista de merecimento para promoção, por um período de 2 (dois) anos, além da perda do direito de ser promovido por antiguidade, de tantos dias quantos os que forem apurado no retardamento do proferimento de sentença.

Essa previsão legal está contida no Parágrafo único, do inciso VI, do Art. 7º, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965 (Lei de Ação Popular) e, no caso das ações em trâmite na Comarca de Jacareacanga-PA, apesar de a última ter sido ajuizada em 20 de fevereiro de 2019, não teve o pedido de liminar analisado e encontra-se sem trâmite desde 12 de novembro daquele mesmo ano.

Na tramitação de ações populares e dos demais procedimentos judiciais delas emanados, a morosidade da Justiça é evidente, por um motivo, tratam-se de feitos com vistas a coibir e punir os desvios de recursos públicos, através de atos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio do povo.

Como é de conhecimento público, raramente o Poder Judiciário brasileiro pune administrador público por desvio de recursos do erário, enquanto eles estão no poder, ainda que o titular do direito a uma administração proba, tenha assegurado prioridade na solução desses litígios.

Enquanto isto administradores seguem dilapidando o patrimônio público, especialmente em tempos de Pandemia, mas isto é assunto para outro artigo.

