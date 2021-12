Procurador do Ministério Público recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Estado

O Procurador de Justiça do Ministério Público de Rondônia, Edmilson José de Matos Fonseca, foi um dos homenageados nessa segunda-feira pela Assembleia Legislativa com a Medalha do Mérito Legislativo.

A honraria foi uma forma de homenagear personalidades do Estado que de alguma forma contribuíram com causas sociais em diversas áreas. O Procurador Edmilson recebeu a homenagem pelo trabalho realizado junto a pessoas com epilepsia.

A sessão solene ocorreu no plenário da Casa de Leis e foi presidida pelo deputado Dr. Neidson (PMN). Também receberam a medalha a presidente da Associação Ana Fonseca de Epilepsia, Defensora Pública Rosaria Gonçalves Novaes; Fátima Gonçalves Novaes; a artesã Edna do Nascimento Sales Costa; os médicos Ida Perea e Sérgio Paulo de Melo Mendes Filho; Welkin Chanei Novaes Pereira; Rafaela Freitas Santos; Nadiza Sueli da Costa Moura; o secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani e a diretora do Laboratório Central, Cicileia Correia da Silva.

O Procurador de Justiça Edmilson José de Matos Fonseca, decano do Colégio de Procuradores de Justiça do MPRO, agradeceu a homenagem e se disse emocionado. O reconhecimento foi pela dedicação ao trabalho desenvolvido pela Associação Ana Fonseca, hoje presidida por sua esposa, a Defensora Pública Rosaria Gonçalves Novaes. Edmilson Fonseca explicou que esta não é a primeira vez que faz um trabalho social. Como estudante, fundou a primeira associação dos pescadores do Rio Paranaíba.

Segundo o Procurador, a Casa de Apoio Ana Fonseca de Epilepsia é uma homenagem a sua irmã, que faleceu há um ano. Ele enfatizou que sempre teve o apoio do Ministério Público e mantém um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, sendo que três leis foram aprovadas por unanimidade pelo Legislativo Estadual, sendo duas delas apresentadas pelo deputado Dr. Neidson.

