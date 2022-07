Procuradores de 15 municípios criam associação da categoria em RO

Procuradores de cerca de 15 municípios de Rondônia se reuniram no último dia 29, em Ji-Paraná, para constituir a Associação dos Procuradores Municipais de Rondônia (ASPROM).

Foi eleita a diretoria provisória, composta pelos procuradores Mauro Santos (presidente), Neide Skaleck Gonçalves (vice-presidente), Sidnei Furtado Mendonça (tesoureiro) e Gesival Rodrigues Pires (secretário).

Os procuradores municipais discutiram a importância da criação da entidade, que terá como objetivo o compartilhamento de experiências e intercâmbio de conhecimento para aprimoramento profissional, defesa da estruturação de procuradorias e do exercício da advocacia pública. A finalidade, segundo os procuradores, é que a associação tenha atuação, também, nas esferas institucional e jurídica.

Participaram da reunião de criação, procuradores de Executivos e de Câmaras Municipais. “A entidade abrange toda a advocacia pública municipal, pois existem muitos temas comuns, de interesse de todos os procuradores, tanto do Executivo, quanto do Legislativo”, explica o presidente Mauro Santos. Ao final, foi convocada Assembleia Geral para o dia 05 de agosto, também em Ji-Paraná, para aprovação do estatuto da associação.

Depois da reunião, Mauro Santos agradeceu o presidente da Câmara Municipal, Welington Fonseca, pela cessão do espaço e o apoio à realização do evento. Em seguida, fez uma visita institucional à Procuradoria-Geral do Município de Ji-Paraná, tendo sido recebido pelo Procurador-Geral, Silas Queiroz, pelo presidente da Associação dos Procuradores do Município de Ji Paraná (APROM), Armando Reigota Filho, e pelos procuradores Thiago Bini e Marcos Simão de Souza.

