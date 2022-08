Produtores de ovos encerraram julho obtendo novo reajuste nos preços praticados

Embora o mercado consumidor ainda não tenha apresentado mudanças significativas, os fechamentos realizados com ovos brancos e vermelhos na base de produção, seguindo o histórico dos últimos 14 anos, apresentaram elevação no último dia de negócios de julho.

No mercado de ovos brancos o aumento – 1º da semana, 2º do mês, 25º do ano – atingiu valor que representa incremento de 3% sobre o recebido na abertura do mês. A comparação com o mesmo período do ano passado indica aumento expressivo de 21,1%.

O decorrer da primeira semana de agosto tende a mostrar movimentos apostos: enquanto de um lado os comerciantes seguem aguardando que o consumidor se restabeleça plenamente em sua capacidade aquisitiva, na ponta inicial da produção os avicultores, diante da expectativa de maior movimentação nos próximos dias, tendem a pressionar por reajustes. De toda forma, a reposição de mercadoria na abertura da semana deve dar o tom dos negócios no curto prazo.

Extra de Rondônia