Professor da Unir que lecionou em Vilhena é encontrado morto em apartamento em Porto Velho

O professor Luciano de Sampaio Soares, 41 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo, 10, numa vila de apartamentos na Rua Anari, no bairro Cohab, na zona Sul de Porto Velho.

O corpo foi encontrado após vizinhos sentirem forte odor no local e acionarem efetivos da Polícia Militar, que arrombaram a porta.

Luciano não tinha lesões pelo corpo, que já estava em decomposição. Segundo a polícia, a vítima pode ter morrido por causas naturais.

Luciano era professor de Comunicação Visual no Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Através de sua página institucional, a Unir, via Departamento Acadêmico de Comunicação (DACOM), assinada pelo também professor e chefe da pasta, Allysson Viana Martins, lamentou a morte do educador,

Conforme a nota, Luciano, que morou por um período em Vilhena, foi um dos entusiastas para a migração do curso de Jornalismo para Porto Velho, embora entendesse a sua importância no “Portal da Amazônia”.

>>> Leia, abaixo, a nota do DACOM:

O Departamento Acadêmico de Comunicação (DACOM) perdeu o seu professor mais criativo na noite deste domingo (10/04). Luciano de Sampaio Soares vai deixar saudade para seus familiares, amigos e colegas de trabalho. O vazio que fica só poderia ser preenchido pelo seu coração enorme, sempre empático e disposto a ouvir e a entender a dor do outro, pois sabia como a vida poderia ser complexa.

A sua inventividade ia desde construir uma câmara pinhole e criar artes e designs únicos até propor laboratórios criativos. Filho de Curitiba, nosso “piá de prédio” do DACOM tinha uma perspicácia única, sempre com conhecimentos e referências que não sabíamos de onde saíam, mas estavam lá, comprovados apenas por pesquisas no Google.

Luciano foi um dos entusiastas para a migração do curso de Jornalismo para Porto Velho, embora entendesse a sua importância no contexto de Vilhena, cidade que cumpriu a sua alcunha, pois foi o “Portal da Amazônia” para nosso artista gráfico/designer quase biólogo (não custava fazer o TCC). Ele entregou o máximo que pôde para Rondônia e para a região Norte do nosso país.

Vida longa e próspera, meu amigo. Que sua jornada nas estrelas lhe traga o descanso e a paz que merece. E vamos terminar com uma mensagem como você gostaria: さようならルチアーノ. Se a tradução não estiver certa, vem aqui me corrigir com um copo de coca-cola na mão.

Allysson Viana Martins

Chefe do DACOM

Extraderondonia (Com informações do Rondoniaovivo