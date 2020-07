Professor da UNIR fará lançamento de livro através de LIVE no Instagram

Nesta quinta-feira, 30 de julho às 20h (horário de Brasília) ocorrerá no Instagram de Rogéiro Fernandes Lemos (@rogeriocisoms), o lançamento do Livro “Consciência com Ciência”, primeiro livro escrito pelo Professor Dr. Roberto Marchiori, nascido em Roma na Itália, possui graduação em Física (Trento-Itália), mestrado (UFSC – Florianópolis (SC) – Brasil; 2003) e doutorado (UFSC – Florianópolis (SC) – Brasil; 2007), em Ciência e Engenharia de Materiais. Desde 2009, é professor titular de física na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Brasil. Realizou pós-doutorado de Desenvolvimento Científico Regional (DCR) em 2008-2009, na área de engenharia de materiais e pós-doutorado na área de nanotecnologia, na Itália, em 2015-2016.

Nesse último se dedicou à pesquisa sobre grafeno, o material mais importante e promissor entre os nanomateriais. Sua produção científica é relacionada a várias áreas de matemática, física, simulação matemática, engenharia de materiais, nanotecnologia e, mais recentemente, em novas metodologias de ensino de ciência, tendo realizado, em sua formação, uma abordagem multidisciplinar ao estudo da ciência e às suas aplicações tecnológicas.

Esse livro traz um resumo dos principais conceitos em diferentes áreas da matemática, da física e da engenharia de materiais, relacionando-os à evolução do ser humano. A relação entre “ciência” e “consciência” do ser humano é interpretada como uma maneira objetiva de analisar o percurso da existência humana e seus princípios. Apesar da evidência de que a ciência ofereça indícios claros e úteis para evolução humana, esse tipo de abordagem é inédita, não existindo, até o momento, livros publicados com esse foco. Outro aspecto importante diretamente ligado a essa análise é uma nova perspectiva para ensino e aprendizagem sobre ciências, estimulando o leitor a se inteirar mais com a matemática e a física, chaves de leitura do mundo exterior, mas, também, do universo interior do ser humano, como o mesmo Albert Einstein sugeriu quase cem anos atrás.

