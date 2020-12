Professor Mário Jorge assume presidência do Sindsef após renúncia de Ildo Mussoi por motivos de saúde

A renúncia por motivos de saúde, do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO, Ildo Mussoi, eleito para o triênio 2020/2023, foi comunicada à Diretoria Executiva na segunda-feira (07/12).

O cargo de presidente é assumido pelo vice-presidente, Mário Jorge Sousa de Oliveira, que em reunião extraordinária nesta terça-feira (8/12), para tratar especificamente deste ponto, deu início ao processo de transição, conforme estabelece o estatuto da entidade.

Mário Jorge desejou uma breve recuperação ao professor Ildo Mussoi. “Mediante a situação, confraternizamos nossa solidariedade cristã de fé e esperança que o professor Ildo se restabeleça e possa continuar sua jornada. A vida é curta e vivemos de escolhas e, quando se faz pela vida, dispensa comentários, afirmou.

Ao encerrar a reunião com a Diretoria, Mário Jorge destacou que é preciso dar continuidade a gestão, no fortalecimento da luta sindical e resgatar as propostas que foram construídas implementando o que foi defendido na campanha, tendo como eixo de luta Capital e Interior – Juntos por um Sindsef para todos. Portanto, o atual cenário requer de todos um esforço conjunto e a união da base do Sindsef/RO, destaca Mário.

Assessoria