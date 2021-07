Professor Nazareno escreve: “Os gays entrarão no céu”

“Os homossexuais, principalmente dentro da sociedade brasileira, sempre foram vítimas do preconceito, do bullying, das piadas infames, das perseguições e da morte certa apenas por seguirem a sua maneira de ser quando se refere a sexo”

O professor Leandro Karnal disse que quase todo ataque homofóbico parte de um homossexual contra outro homossexual. O primeiro é aquele que não aceita a sua homossexualidade e a vítima geralmente é o que não tem medo jamais de esconder a sua orientação sexual. Os homossexuais, principalmente dentro da sociedade brasileira, sempre foram vítimas do preconceito, do bullying, das piadas infames, das perseguições e da morte certa apenas por seguirem a sua maneira de ser quando se refere a sexo. E não há como negar que o governo do presidente Jair Bolsonaro,tido por muitos como um homofóbico de carteirinha, sempre procurou desfazer dos homossexuais mostrando o retrocesso e a intolerância.Esta importante minoria nacional conquistou direitos a duras penas com o passar dos tempos. E na legislação brasileira, a homofobia é crime.

Difícil mesmo é entender como muitos homossexuais do Brasil, mesmo tendo conhecimento dasvárias declarações homofóbicas do presidente, apoiaram a eleição do mesmo. Foi falta de visão política ou a Síndrome de Estocolmo? O atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite do PSDB, por exemplo, que deu apoio à eleição do Bolsonaro em 2018, declarou-se esta semana como sendo gay. Nas suas palavras “um governador gay e não um gay governador”. Houve uma comoção nacional e até gritos de espanto e reprovação como se a competência do político gaúcho estivesse na sua orientação sexual e não na sua capacidade de gestão. Muitos homossexuais como Mazzaropi, Marco Nanini, Miguel Falabella, Cazuza, Lulu Santos dentre tantos outros deram e dão muitas contribuições à cultura e à música brasileiras. Gênios fora de série!

Qual o problema em se seguir esta ou aquela orientação sexual? Desde quando o que os outros fazem entre quatro paredes nos diz respeito? A primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic, é uma homossexual assumida e casada com uma deputada daquele país. Xavier Bettelprimeiro-ministro de Luxemburgo e casado com GauthierDestenay, também é homossexual. Mas é na desenvolvida e civilizada Europa onde tudo isso é absolutamente normal. Menos no Brasil. Por aqui, o bolsonarista e apresentador Siqueira Jr. da Rede TV fez declarações extremamente homofóbicas. O “jornalista” do Alerta Nacional chamou ao vivo os homossexuais de “raça desgraçada”. Por isso, está pagando o preço pela sua homofobia: mais de 60 por cento dos patrocinadores do seu programa estão caindo fora e ele pode ser demitido a qualquer momento da Rede TV.

Há dois anos, a produtora de vídeos Porta dos Fundos fez um Especial de Natal em que mostrava um Jesus Cristo homossexual. A gritaria foi geral. Muitas Igrejas entraram na Justiça, mas perderam a causa. Porém, se Cristo era homossexual, qual o problema? A importância dele para o mundo moderno está contida na sua filosofia e nas suas pregações e não na sua homossexualidade. Se a Bíblia é contra a liberdade sexual e de gênero, então o livro dito sagrado é preconceituoso. Está provado: em todas as espécies animais, incluindo a humana, entre 8 e 12 por cento dos indivíduos praticam alguma forma de homossexualidade. E não se sabe o porquê disso. Simone de Beauvoir já tinha falado que a mulher não nasce mulher, torna-se. Ou seja, não se nasce homem ou mulher. É o tempo que determina o nosso gênero. Por isso, toda a admiração aos LGBTQIA+. E se São Pedro não quiser ser taxado de homofóbico, eles entrarão no céu.

