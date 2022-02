Professor Nazareno, o mais polêmico da Região Norte, escreve: “Luto: Bozo em Rondônia”

A cada dia que passa, tem-se a certeza de que Rondônia é mesmo um lugar “sem eira nem beira”. Província subdesenvolvida, distante e atrasada, eis que agora o insólito buraco tem a suprema e infeliz (des) honra de receber ninguém menos que o presidente da República. Uma espécie de “segunda pessoa do quase nada”, o “Bozo” virá às terras karipunas em um momento de plena campanha para a sua reeleição ao Palácio do Planalto. Diz que vai receber outra figura tão apagada quanto ele: o desconhecidíssimo presidente do Peru, cujo nome nenhum rondoniense de raro conhecimento sabe. Se for só para pedir o voto dos tolos e deslumbrados eleitores locais, o “Mito” deveria ter evitado mais esta decepção em sua obscura vida pública. Mas se fosse para receber Joe Biden, Emmanuel Macron ou OlafScholz o sacrifício de vir a Rondônia valeria a pena.

Não se sabe até agora o que diabos um sujeito de nome José Pedro Castillo tem a oferecer aos rondonienses. Só se for pirarucu seco, farinha puba e balinhas de cupuaçu. Aparecer numa triste foto junto com Jair Bolsonaro e Marcos Rocha deve ser o maior desgosto para quem se diz ser um chefe de Estado. Coitado do presidente peruano! Em Rondônia, “Bozo” pode até ser muito útil para os modestos desejos do lugar. Incentivar que toquem fogo ainda mais, no próximo verão, nas florestas nativas daqui poderia ser uma boa pedida para um presidente que pouco ou nada tem feito para preservar o meio ambiente. Bolsonaro poderia criar o prêmio “motosserra de ouro” ou mesmo gratificar aquele que mais incendiasse as matas. O criminoso garimpo de ouro no rio Madeira, com toneladas de mercúrio envenenando as pessoas e a natureza, podia ser encorajado.

Do alto de sua rara inteligência e de seus notórios conhecimentos em medicina, o presidente poderia sabotar ainda mais as vacinas e exigir que as crianças rondonienses não fossem mais imunizadas contra a Covid-19. Além de também mandar fuzilar a “petralhada” daqui, o apagado mandatário brasileiro deveria estimular as aglomerações e o contato social entre os seus politizados eleitores. Porém, um encontro com TxaiSuruí seria o máximo. Se dispusesse de tempo, a jovem, bela e popular indígena poderia falar com o chefe da nação sobre a participação de ambos na COP26. O prefeito Hildon Chaves poderia também ser útil durante esta visita. Levaria a “comitiva dourada” para conhecer os projetos de arborização da prefeitura municipal e visitaria todas as obras de esgoto, mobilidade urbana e de água tratada que está fazendo para os porto-velhenses.

Bolsonaro e o peruano ficariam de “boca aberta”e“muito entusiasmados” se pudessem visitar as prometidas obras eleitoreiras da rodoviária e do novo “açougue” de Porto Velho. “Para ganhar o voto dos otários, as autoridades de Rondônia e de Porto Velho não medem esforços”, diriam os dois grandes estadistas sul-americanos em raro encontro no Palácio Rio Madeira, a mais nova sede do poder no Brasil. Rondônia, Brasil e Peru: será que é uma futura ordem mundial se desenhando? China, Rússia, Estados Unidos e União Europeia que se cuidem. E se não confundir Rondônia com Roraima, o “Bozo” pode até virar estátua nestas sinistras terras. Um tipo de encontro desnecessário em que todos perdem. Luto: a infeliz data será considerada como um dia de infâmia e de vergonha para o Estado. Que privilégios terá o tosco povo daqui em ver dois decadentes políticos? E o que ganhará? Cloroquina e Ivermectina para a Covid-19?

*Foi professor em Porto Velho