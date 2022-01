Professor Nazareno, o mais polêmico da Região Norte, ironiza: “A suruba dos gabinetes ”

Em tempos de internet e de redes sociais, a notícia correu na velocidade da luz: a casa de leis de Cu do Mundo acabara de aprovar, dois anos depois, uma infalível receita de medicamentos que vai acabar de uma vez com o Coronavírus e a Covid-19.Embora a OMS e vários laboratórios de renome mundial não reconheçam esta prescrição, os parlamentares cudemundenses estavam eufóricos com mais esta surreal façanha deles. “Somos homens honrados e comprometidos com os nossos cidadãos”, diziam sorrindo vários desses “homens do povo”. Entre gargalhadas, que pareciam ser de escárnio e de deboche, completavam animados: “tudo faremos por Cu do Mundo e por sua sofrida gente. Não mediremos esforços para salvar o nosso povo. Por isso, nossos gabinetes não se fecharão nem à noite para poder trabalhar incansavelmente”. E eles trabalham à noite.

Uma outra imoralidade, sem provas, oriunda daquela casa de leis confirmava que havia muita suruba dentro de alguns gabinetes da instituição. Porém, para muitos cudemundenses, é a própria casa de leis por completo, e não apenas um ou outro gabinete,que mais se parece com uma suruba. Como vivemos numa democracia, essa casa é muito importante para Cu do Mundo, mas só no papel mesmo por que na prática para nada tem servido a não ser para surrupiar dinheiro público e aumentar com isso a pobreza e a miséria. Sem ela, a população pobre e necessitada viveria muito melhor e talvez até com uma qualidade e vida bem maior, é assim que algumas pessoas pensam. Com a pandemia da Covid-19 e da gripe Influenza em alta sobraria mais recursos para enfrentar o caos dessa terceira onda. Mas falam que Cu do Mundo terá o NHEURO, um hospital de ponta.

Infelizmente Cu do Mundo praticamente sempre viveunas últimas quatro décadas com um velho “açougue” que só serviu para dar vergonha a algumas pessoas que nunca dele precisaram. Desespero, medo e morte para quem usou os seus serviços porcos e indiferença para muitas autoridades que poderiam ter mudado a triste realidade. De fato: em meio à sordidez de mais uma campanha eleitoral, autoridades engravatadas de Cu do Mundo foram às mídias avisar que daqui a uns três ou quaro anos, o lugar terá, enfim, um hospital de primeiro mundo que custará umas dez vezes mais ao sofrido contribuinte. Se todos já lucram somente com as promessas, imagine-se quando esse NHEURO estiver de fato funcionando. Se estiver… O problema nunca foi físico, mas tão somente de gestão e de consciência. Nem Cu do Mundo nem suas cidades já foram seriamente administradas.

Aprovando Cloroquina, Ivermectina e tantos outros placebos sem nenhuma eficácia comprovada para tentar combater a Covid-19, e ainda com atraso, a Casa de Leis de Cu do Mundo pensa estar se igualando a um parlamento de verdade. Porém, ela apenas mergulha ainda mais na sua conhecida insignificância e atraso como uma verdadeira casa legislativa. Do alegado bacanal dos gabinetes, até agora sem provas de ter existido, muitos parlamentares entusiasmados querem exportar agora a dita orgia para o restante da sociedade, como se viver em Cu do Mundo não fosse por si só já uma grande sacanagem. Mas parece que a devassidão cudemundense já chamou a atenção de outros lugares igualmente afeitos à putaria: já há notícias de que políticos de outros Estados querem concorrer a pleitos representando Cu do Mundo. É a bandalheira e a libertinagem fazendo escola. Será que somos um cabaré sem a madame e teremos uma pandemia de gonorreia?

*Foi Professor em Porto Velho.