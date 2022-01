Professora é condenada por abusar de aluna durante cinco anos

Uma professora de Educação Física de uma escola no Reino Unido foi condenada a seis anos de prisão por aliciar, controlar e abusar sexualmente de uma aluna durante cinco anos.

No tribunal, a vítima contou que a mulher, atualmente com 46 anos, a aliciava com doces no banheiros da Maidstone Grammar School for Girls, uma escola exclusiva para meninas em Kent, na Inglaterra, onde abusava sexualmente dela.

Os abusos continuaram durante cinco anos. Após entrar na universidade, a centenas de quilômetros de distância, a vítima era seguida pela ex-professora, que a trancava em quartos de hotel. Quando ameaçou denunciá-la à polícia, foi subornada com “cerca de 10 mil libras”, aproximadamente 75 mil reais.

“Sinto-me incrivelmente envergonhada porque não sou muito boa em relacionamentos, acho difícil construir uma relação com as pessoas. Já não confio no meu julgamento porque confiei nela e ela abusou de mim. Preciso ter certeza que ela não pode e nem irá fazer isto novamente”, declarou a vítima na audiência, citada pelo jornal britânico Metro.

A ex-professora afirmou que as acusações da jovem são “uma mentira, doentia e nojenta”, mas o juiz Mark Weekes e o júri considerou que as provas são “claras e convincentes”.