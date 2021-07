Professora grávida morre de Covid-19 um dia após dar aula presencial

Uma professora que estava grávida de cinco meses morreu devido a complicações da Covid-19 em Paranatinga, a 336 km de Cuiabá (MT), no sábado (17/7). Juliana Daletezze dos Reis, de 30 anos, deu aulas presenciais na sexta-feira (16/7) e passou mal quando terminou o expediente.

A família informou ao G1 que Juliana mandou mensagens para alguns parentes afirmando estar se sentindo cansada e que procuraria um hospital, ao final das aulas.

A professora foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela testou positivo para a Covid-19 e, com o comprometimento dos pulmões, foi intubada imediatamente. A suspeita é que ela tenha contraído o vírus dias antes, mas não sabia.

Juliana precisou ser transferida para a Santa Casa de Misericórdia, em Rondonópolis. No entanto, morreu após complicações respiratórias.

Apesar da vacina já ter sido liberada para grávidas e professores do estado, Juliana não tinha se vacinado. Ela aguardava avaliação do médico que a acompanhava.

A professora não tinha comorbidades, era casada e tinha um filho de 5 anos. Juliana trabalhava na educação infantil e no ensino fundamental de uma escola particular da cidade.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep-MT) lamentou a morte da profissional.

“Manifestamos nossas mais profundas condolências à família e amigos da professora Juliana. Casos como o dela não são apenas mais um número. São pessoas com famílias, sonhos pela frente. Essa fatalidade reforça ainda mais nossa defesa pela vida. Expor os profissionais da educação dentro do ambiente escolar com aulas presenciais, sem que todos estejam imunizados, é risco de vida”, afirma.

