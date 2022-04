Professores fortalecem caravana do SINDSEF-RO à Brasília para cobrar reajuste salarial e MP do EBT

Professores fortalecem caravana do SINDSEF-RO à Brasília para cobrar reajuste salarial e MP do EBT Com a presença dos professores em Brasília, o Sindsef pretende intensificar as investidas junto aos parlamentares da bancada federal e Ministério da Economia

Com a presença dos professores em Brasília, o Sindsef pretende intensificar as investidas junto aos parlamentares da bancada federal e Ministério da Economia

No próximo domingo (24), uma caravana do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia- Sindsef/RO novamente irá à Brasília para fortalecer a luta por recomposição salarial e reivindicar do governo federal resposta e abertura de mesa de negociação.

Outro objetivo da caravana formada por Diretores, delegados de base de diversas categorias e professores, é reforçar as tratativas que o sindicato já vem fazendo, em prol da Medida Provisória do EBTT (Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) aos professores do Ex-Território.

Com a presença dos professores em Brasília, o Sindsef pretende intensificar as investidas junto aos parlamentares da bancada federal e Ministério da Economia para destravar a Medida Provisória tão aguardada por centenas de professores.

Em contato frequente, o senador Marcos Rogério informou ao presidente do Sindsef, Mário Jorge Souza de Oliveira que tem buscado uma saída legal junto ao Ministério da Economia que poderá liberar a tramitação da MP do EBTT para Casa Civil, enquanto aguarda o Congresso votar a PLN 01/2022 que abre o Orçamento Fiscal da União.

assessoria