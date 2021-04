Programa da Prefeitura de Porto Velho limpa e urbaniza margens de canais na capital

O trabalho é feito em parceria com Secretaria Municipal de ObrasAs Áreas de Proteção Permanentes (APP) localizadas nas margens que cortam a cidade estão recebendo tratamento especial da Prefeitura de Porto Velho. Os cuidados agregam a estes espaços uma estética diferente e, ao mesmo tempo, desestimulam a ocupação irregular.

O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) com o Programa APP Viva.

Júnior Cavalcante, secretário-adjunto da Sema, explica que o programa, que atende a uma determinação do prefeito Hildon Chaves, consiste na limpeza e urbanização das margens dos córregos.

O programa é complementado com a promoção da educação ambiental nas comunidades, onde é feita conscientização dos moradores sobre a necessidade de preservar a natureza.

“Com o programa, limpamos, evitamos o assoreamento, impedimos invasões e garantimos segurança e qualidade de vida às famílias que moram nas proximidades”, diz o secretário.

MUDANÇAS

Com um mês de implantação, o Programa APP Viva já mudou um trecho da rua Silas Shockness, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Um dos lados do canal já está sendo preservado com a intervenção da Sema. Outras intervenções serão feitas na outra margem.

O mesmo ocorreu no bairro Tancredo Neves, embaixo das torres de transmissão de energia, e na rua Mané Garrincha, próximo ao bairro Socialista. Os benefícios do programa também chegaram a trechos do córrego conhecido como Canal do Tancredo Neves.

“Limpamos esses locais, retiramos os entulhos e plantamos mudas de oiti, cerejeira, açaí e ipê, entre outras espécies. Pretendemos dar vida nova a estas áreas”, explica Júnior Cavalcante.

PRÓXIMO

Os canais são limpos e recebem o plantio de mudasNa próxima semana, os trabalhos serão feitos nas margens do canal que passa entre o Parque da Cidade e o Porto Velho Shopping, também no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. Posteriormente, as equipes seguirão para levar o programa para a zona sul da cidade.

A Sema fará um levantamento técnico e mapeamento de toda a cidade para, em seguida, elaborar um cronograma de trabalho mais arrojado.

PARCERIA

O trabalho da Sema é feito em parceria com Secretaria de Obras (Semob) e de Serviços Básicos (Semusb), além de uma equipe composta por reeducandos do sistema penitenciário.

ECOPARQUES

Júnior Cavalcante destaca que a urbanização destas áreas de proteção e educação ambiental são realizadas desde a primeira gestão de Hildon Chaves, com a construção dos Ecoparques Pirarucu (zona sul) e Mocambo, na área central da cidade.

Via assessoria/Prefeitura