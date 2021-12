Projeto da nova rodoviária de Porto Velho é apresentado

O projeto do novo Terminal Rodoviário de Porto Velho foi apresentado, na quinta-feira (16), pelo prefeito Hildon Chaves em coletiva à imprensa no Prédio do Relógio. A nova rodoviária será construída no terreno onde funciona o terminal atual.

Hildon Chaves fez a apresentação da nova rodoviária

A consolidação do projeto foi possível depois que o Governo do Estado deu a concessão da exploração e administração de terminal rodoviário intermunicipal ao município de Porto Velho. “Existia uma questão jurídica que impedia a Prefeitura de Porto Velho de agir. É uma grande notícia para o nosso município, temos uma das rodoviárias mais precárias entre as capitais e finalmente a gestão da rodoviária passou para a prefeitura. O imóvel, como todos sabem, é de propriedade da prefeitura, mas havia uma concessão da exploração outorgada pelo estado e isso fez com que ficássemos com a rodoviária nestes moldes até agora”, explicou o prefeito.

Segundo o arquiteto Lorenzo Villar, um dos autores do projeto, o local terá 13 plataformas de embarque e desembarque, 26 boxes e agências para empresas, saguão de espera, sala VIP, praça de alimentação com 8 lanchonetes e 1 restaurante, 11 lojas, banheiros, fraldário, e áreas administrativas, sendo aproximadamente 8.900 m² de área construída.

Arquiteto Lorenzo Villar, um dos autores do projeto

Outro ponto destacado é a preservação das árvores existentes na atual construção. “Existe uma preocupação que é fundamental quanto a diminuir a insolação no ambiente e criar uma arquitetura mais climatizada para nossa região, e assim foi pensada e trabalhada nesse sentido”, explica Villar. “É uma obra que certamente vai ter uma inércia térmica da edificação, que você gasta menos energia, porque não vai ser um ambiente quente, todos os raios solares serão combatidos antes de chegar no vidro, por exemplo, então vamos ter uma qualidade do ambiente muito boa. Temos a ideia de fazer também uma cisterna para captação da água da chuva, que é abundante, será uma água de reuso”, apontou.

A expectativa, segundo o prefeito, é que a nova rodoviária seja entregue em 2023. O processo deve avançar no próximo ano com a conclusão dos projetos hidráulico e elétrico e a abertura de uma licitação. “Nós já temos esse projeto que vocês estão vendo, e acreditamos que dentro de um ano e meio, dois anos, deveremos estar com essa nova rodoviária”, afirmou. Local terá 13 plataformas de embarque e desembarque

Segundo a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios, o custo estimado para a construção do novo terminal será entre R$ 20 a R$ 30 milhões, sendo que R$ 22 milhões já estão assegurados por meio de emenda parlamentar da deputada federal Mariana Carvalho, presente na apresentação. “Para mim é muito gratificante como porto-velhense ver a realização do projeto para uma nova rodoviária na nossa capital. Gratidão a todas as pessoas que fizeram parte da construção desse projeto. Se não fosse uma grande equipe dentro das secretarias para fazer a regularização do terreno, para apresentar o projeto, apresentar a oportunidade de Porto Velho ganhar uma nova rodoviária, nada disso seria possível. Quero agradecer ao prefeito por ter acreditado nesse momento, por toda dedicação e a vocação de ser um ótimo gestor e administrador para a nossa capital, tendo a oportunidade de dar uma cara nova a Porto Velho, trazendo o resgate da autoestima da nossa população”, disse a parlamentar.