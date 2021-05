Projeto de Eyder Brasil que reconhece todo trabalho lícito como essencial é aprovado pela Assembleia Legislativa

O plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia, nesta última terça-feira (11), aprovou o projeto de autoria do deputado estadual Eyder Brasil (PSL) que classifica todo tipo de trabalho lícito como essencial.

“Consideram-se como atividade essencial às atividades urbanas e rurais, exercidas por pessoas físicas e jurídicas, essenciais para a garantia da subsistência e manutenção essencial da unidade familiar, em especial sua segurança alimentar (…)”, diz trecho do esboço do projeto de lei.

De acordo com o parlamentar, o intuito do PL é garantir que futuras medidas restritivas estabelecidas em decretos estaduais, não proíbam mais as pessoas de trabalharem durante o período de pandemia.

“A ideia é amparar os trabalhadores para que no futuro não haja novamente o fechamento total do comércio. Como aconteceu em vezes anteriores, em que estabelecimentos encerraram as atividades e muitas pessoas ficaram desempregadas e desamparadas”, enfatizou o deputado.

O projeto, agora segue para sanção do governo do estado de Rondônia. “ Eu acredito, que toda forma que o cidadão tem de levar o sustento para casa é essencial. Esse é um passo importante para salvaguardar o funcionamento das atividades de todo trabalho lícito. Espero que o governador sancione e que tão logo esse projeto vire lei”, frisou Eyder.

Via ALE-RO