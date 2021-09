Projeto do deputado Anderson que transforma Espigão D’Oeste em Estância Turística é aprovado

Projeto do deputado Anderson que transforma Espigão D’Oeste em Estância Turística é aprovado O deputado cita que, para alcançar esse cenário promissor, o município precisa fomentar o desenvolvimento da atividade turística de estruturação da cidade para o melhor recebimento da atividade

A Assembleia Legislativa de Rondônia, aprovou na última sessão ordinária, realizada na terça-feira (31), Projeto de Lei Complementar de autoria do deputado Anderson Pereira (PROS), que transforma em Estância Turística o município de Espigão D’Oeste. De acordo com a propositura do parlamentar, o município deverá oferecer atrativos turísticos de uso público e caráter permanente, naturais ou artificiais.

“Entre os quais, turismo social, cultural, religioso, de estudo e de intercâmbio, turismo de esportes, de pesca, turismo náutico, de aventura, de negócios, de eventos, turismo rural, de saúde, turismo de sol e praia e ecoturismo”, pontuou o deputado Anderson.

Vale ressaltar, a importância da valorização turística do município, explorando as belezas naturais da cidade como o Rio Roosevelt, Rio 14 de abril, Rio Ribeirão Grande, Rio Riozinho, Rio Palmares e o Rio Kernit, que nascem no município.

Espigão do Oeste é um município brasileiro localizado na região leste do estado de Rondônia. Com uma população de 33 030 habitantes, a cidade é conhecida por ser povoada por descendentes de pomeranos. É o 13º município mais populoso de Rondônia, porém detém o 11º maior PIB (Produto Interno Bruto) e um dos dez que mais cresce no Estado.

Todos anos é realizada a tradicional festa pomerana, e nos dias de festa há casamentos e danças pomeranas, show musical, desfile para a escolha da garota pomerana, comidas, artesanatos típicos, competição esportiva tradicional e várias apresentações artísticas da cultura deste povo.

Para enriquecer ainda mais a cultura do município, é realizado todos os anos os jogos indígenas que acontecem dentro da reserva Roosevelt e conta com a participação dos povos Cinta Larga, Suruí e Apurinã. Fazem parte do evento, danças tradicionais, provas de arco e flecha, cabo de guerra e jogos de futebol e vôlei.

O deputado cita que, para alcançar esse cenário promissor, o município precisa fomentar o desenvolvimento da atividade turística de estruturação da cidade para o melhor recebimento da atividade. O parlamentar dá como exemplo, o incremento da comercialização de novos produtos turísticos a serem criados pelas iniciativas, pública e privada.

“A atividade turística começará a trazer os benefícios econômicos, o aumento das receitas, conforme anseia os moradores de Espigão D’Oeste. Esperamos que o município realmente se consolide como um destino turístico reconhecido regionalmente e até quem sabe, nacionalmente, fazendo prevalecer valores de sustentabilidade, excelência, conservação e respeito aos patrimônios culturais, ambientais e sociais definidos pela população Espigãoense”, concluiu Anderson Pereira.

Via Assessoria/Parlamentar