Projeto do deputado Cirone Deiró para a recuperação das nascentes está sendo executado pelo governo

Com o voto do deputado Cirone Deiró (PODE), a Assembleia Legislativa aprovou crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.349.204,43, para a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental-Sedam. Os recursos serão destinados a execução dos programas e ações do Qualiágua, Progestão, Recuperação de Nascentes e Proteção Ambiental. Há mais de um ano, Cirone apresentou ao governador Marcos Rocha projeto que coloca Rondônia na vanguarda da recuperação dos recursos hídricos. A proposta apresentada pelo deputado foi inspirada na experiência bem sucedida da prefeitura de Cacoal que tem realizado um trabalho reconhecido nacionalmente na recuperação das nascentes e matas ciliares dos agricultores na Capital do Café.

De acordo com o deputado, o município de Cacoal será contemplado com mais de R$ 1 milhão destinados a compra de duas retro escavadeiras, um caminhão, além de pedra rachão, material utilizado no processo de recuperação das nascentes. Segundo ele, os recursos vão reforçar o trabalho que tem sido realizado na recuperação das nascentes e matas ciliares para assegurar o fornecimento de água potável nas propriedades rurais do município. “O município de Cacoal tem na produção agrícola um dos pilares do desenvolvimento econômico. Por isso, a escassez de água nas propriedades nos desafiou a trabalhar na recuperação das nascentes e das matas ciliares próximas,” justificou.

Para o especialista ambiental e coordenador do programa de recuperação das nascentes da prefeitura de Cacoal, Jorge Valdemir Murer os recursos liberados pelo deputado Cirone Deiró vão ampliar a capacidade de atendimento aos agricultores. “Recebemos do prefeito Adaiton Fúria a determinação para ampliar o número de propriedades atendidas. Agora, com os novos equipamentos vamos levar o programa de recuperação das nascentes e das matas ciliares a mais propriedades. A recuperação das nascentes abre as possibilidades de os agricultores realizarem até mesmo a irrigação das lavouras e ainda atender as demandas do fornecimento de água com qualidade aos aos animas”, explicou.

Cirone Deiró destacou o compromisso do governador Marcos Rocha em implantar o projeto de sua autoria e também o esforço do titular da Sedam, secretário Marcílio Leite Lopes que esteve em Cacoal recentemente para colher mais informações sobre o programa recuperação das nascentes e matas ciliares. O deputado também agradeceu ao presidente da Companhia de Mineração de Rondônia-CMR, empresário Euclides Nocko “Cridão”, que tem apoiado e incentivado as ações de desenvolvimento nos municípios rondonienses. “Parte dos recursos que serão destinados a recuperação das nascentes e matas ciliares vieram da CMR, graças a gestão eficiente do presidente Cridão”, destacou.

O programa de recuperação de nascentes e matas ciliares será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental por meio de parcerias a serem firmadas com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente. A Sedam planeja a instalação de viveiros em cidades polos, em especial aquelas com maior passivo ambiental. A iniciativa busca assegurar a distribuição gratuita de mudas destinadas a recuperação das matas ciliares para os agricultores dos municípios parceiros do programa de recuperação das nascentes e matas ciliares.

Na avaliação do deputado, com essa iniciativa o governador Marcos Rocha e o secretário Marcílio Leite Lopes dão exemplos ao setor produtivo agrícola de que a recuperação das nascentes e matas ciliares fazem parte da estratégia para garantir a produtividade agrícola em todas as regiões produtoras do estado. “O governo está dando exemplo em relação a política pública de recuperação das nossas nascentes. A água é a base para a vida e também para a atividade agrícola, pecuária e de pequenos animais,” concluiu.

