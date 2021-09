Projeto museográfico da Estrada de Ferro Madeira – EFMM é apresentado ao prefeito Hildon Chaves Projeto prevê a ocupação dos galpões 1 e 2 do Complexo da EFMMA; novos espaços vão retratar a história da ferrovia e da cultura local

Projeto prevê a ocupação dos galpões 1 e 2 do Complexo da EFMMA; novos espaços vão retratar a história da ferrovia e da cultura local

A primeira versão do projeto de ocupação museográfica do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) foi apresentada nesta quarta-feira (1) ao prefeito Hildon Chaves.

“No dia de hoje foi dado um start importante para o resgate da história porto-velhense. O projeto está lindo e abarca momentos importantes da Madeira Mamoré e dos nossos pioneiros”, destacou o prefeito.

Na prática, o projeto museográfico prevê a ocupação dos galpões 1 e 2 do Complexo da EFMM através de espaços interativos, acessíveis e dinâmicos. O programa visual contempla a sinalização interna e externa do futuro museu com definições de estrutura, formato, materiais, cores e especificações gráficas.

“O projeto tem como objetivo promover o acesso universal e a inclusão de pessoas deficientes, além de proporcionar um espaço interativo e imersivo à comunidade e visitantes”, afirma Daniela Camargo, museóloga e uma das autoras do projeto.

Um dos espaços será dedicado à exposição de longa duração que busca retratar a história da EFMM e de Porto Velho, através de uma estação histórica, um memorial em homenagem aos trabalhadores da ferrovia e um terceiro espaço dedicado à cultura e ao patrimônio da capital.

A construção do espaço museológico faz parte do pacote de compensação financeira pela Santo Antônio Energia (SAE), responsável pela operação da usina hidrelétrica instalada no rio Madeira.

Via Assessoria/Prefeitura