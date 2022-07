Projeto ‘Sindsef Volante Vai Até Você’ começa a fazer atendimento domiciliar

O projeto ‘Sindsef Volante Vai Até Você’ tem sido sucesso nos órgãos federais e agora será ampliado com atendimento domiciliar aos filiados idosos, acamados ou com dificuldades de locomoção. A iniciativa do projeto, segundo o presidente do Sindsef, professor Mário Jorge, é humanizar ainda mais o atendimento, aproximando a gestão dos filiados, tornando o sindicato acessível a todos.

Para receber a visita do Sindsef em casa, basta solicitar o atendimento domiciliar pelos telefones:

(69)3218-0400, (69)99364-9240 ou (69) 99208-1386 (diretora Eva Bezerra).

O ‘Sindsef Volante Vai Até Você’ fará o agendamento da data e horário para o atendimento, que a princípio terá início em Porto Velho.

ASSESSORIA