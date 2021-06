Proporcionalmente, cidade de Rondônia tem o segundo maior número de mortes por COVID-19 do Brasil

Porto Velho, RO – Na reportagem “Tragédia atrás da névoa” , a seção TAB, vinculada ao portal UOL, traz informações sobre a pequena cidade de Santa Catarina chamada Marema, situada no oeste do estado.

Em determinado trecho da veiculação, o texto revela a seguinte informação:

“Marema encabeçava a estatística de óbitos por habitantes, seguida por Pimenteiras do Oeste, cidade na fronteira de Rondônia com a Bolívia, e Parisi, no noroeste paulista. Esse dado, tão importante para definir políticas públicas certeiras, deveria ser divulgado e levado em conta pelo Ministério da Saúde. Mas, como tantos outros conhecimentos objetivos, perdeu-se na zona cinzenta que virou o combate à pandemia pelo governo federal”.

O Rondônia Dinâmica acessou os dados veiculados através da URL https://covid19br.wcota.me/ , usada para embasar o conteúdo do UOL, e constatou:

Pimenteiras do Oeste, que fica no Cone Sul rondoniense, ocupa a segunda posição de mortalidade proporcional levando em conta óbitos por cem mil habitantes em cidades com pelo menos 30 casos registrados.



Pimenteiras do Oeste, Rondônia / Reprodução-Wikipedia

Em Rondônia, já são mais de 6 mil falecimentos imputados a sequelas desencadeadas pelo Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2). No Brasil, a marca já ultrapassou a linha dos 500 mil.

No último Boletim diário veiculado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau/RO) Pimenteiras do Oeste tem 14 mortes totais registradas, com nenhum óbito sacramentado nas últimas 24h.

Ainda assim, no panorama geral, levando em conta uma população total de 2,1 mil pessoas, essa quase dezena e meia de mortes lança o município rondoniense na estatística atrás da catarinense Marema e à frente de Parisi, em São Paulo.

rondoniadinamica