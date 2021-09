Proposta de esquartejamento de criminosos repercute e Geraldo da Rondônia vira notícia nacional

Porto Velho, RO – Na última quinta-feira (02) o Rondônia Dinâmica publicou matéria intitulada:

“Vídeo – Deputado de Rondônia sugere lei que autoriza esquartejamento e decapitação de criminosos com uso de facão”

Nas imagens, o deputado estadual Geraldo da Rondônia, do PSC, fez um discurso controverso na Assembleia Legislativa (ALE/RO) sugerindo que o Poder se mobilize para aprovar Projeto de Lei – inconstitucional – autorizando policiais militares a decapitar e esquartejar criminosos com facão.

“A gente tem que reunir os colegas, principalmente policiais militares, as pessoas do bem, que acredito sejam cem por cento aqui, para que cada policial não ande só com a arma. Mas sim duas armas e um facão”, destacou.

E acrescentou:

“Quando ele [policial] tiver esse ato de bravura [neutralizar um bandido], vai lá, corta a cabeça do meliante, deixa sem cabeça, sem braço e sem perna”.

A fala alcançou proporções nacionais e o congressista acabou expondo o Legislativo em veículos de comunicação como a Jovem Pan e a Folha de S. Paulo.

Sobre o caso, a Jovem Pan informou:

“O deputado estadual de Rondônia Geraldo da Rondônia (PSC) defendeu que policiais utilizem facões para esquartejar criminosos. A afirmação foi feita pelo parlamentar durante uma sessão da assembleia legislativa estadual realizada na terça-feira, 31, quando era comentada a morte de um criminoso durante uma abordagem policial. Ao falar sobre o tema, Geraldo disse que o policial “cancelou o CPF” da vítima, acrescentando que os agentes devem utilizar armas para deixar “os meliantes sem cabeça, braço e perna””.

Já a Folha de S. Paulo veiculou:

“Um deputado estadual propôs durante uma sessão da Assembleia Legislativa de Rondônia na última terça-feira (31) que os policiais sejam autorizados a portar facões para “cortar a cabeça do meliante”.

“Cada policial, não andar só com uma arma, duas armas, [mas também] com um facão”, afirmou Geraldo da Rondônia (PSC), ao comentar a morte de um suposto assaltante pela PM. “Quando ele tiver esse ato de bravura, ele vai lá, corta a cabeça do meliante, deixa sem cabeça, sem braço e sem perna”, completou o parlamentar.

Após a declaração, Geraldo se atrapalhou com o termo “regulamenta” e foi socorrido por colegas: “Vamos ver se a gente reg…, relago… Como é que é a palavra? Regulamenta essa lei aqui. Parabéns pra esse policial. Agora, sinto muito de ele não andar com um facão bem amolado e cortar a cabeça, os dois braços e as pernas desse meliante.”

No início da fala, o deputado mencionou o termo “CPF cancelado”, usado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus seguidores para se referir à morte de supostos criminosos”.

