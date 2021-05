Proposta de financiamento ao Proampe pode ser feita por empreendedores pelo cadastro digital

O Governo de Rondônia criou um cadastro digital para agilizar o atendimento aos empreendedores que têm um pequeno negócio e estão interessados em crédito, conjugado a orientação, capacitação e assistência técnica através do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe-RO). A solicitação já pode ser efetuada pela internet, por meio do endereço eletrônico: proampero.web.app.

Nessa primeira etapa do Programa, 13 municípios do estado de Rondônia foram contemplados, sendo eles: Alta Floresta D’Oeste, Ariquemes, Cacoal, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Espigão D’Oeste, Jaru, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena.

Após o empreendedor realizar o cadastro no sistema, as informações são encaminhadas para consulta cadastral. A partir do retorno da consulta, o agente de crédito é autorizado ou não a prosseguir com a proposta, solicitando ao empreendedor os documentos necessários ao seu processamento.

Posteriormente à entrega da documentação, o Agente de Crédito realiza o levantamento socioeconômico do empreendimento e a proposta é encaminhada para o Comitê Municipal de Microcrédito, para deliberação.

De acordo com o Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), Sérgio Gonçalves, o Governo de Rondônia pretende, em breve, levar o Proampe aos 52 municípios do Estado e, para tanto, os prefeitos municipais devem manifestar seu interesse em aderir ao Programa, cujo volume de financiamentos solicitado já ultrapassou R$ 12 milhões.

“Disponibilizamos o cadastro online para dar mais agilidade às solicitações. Até o momento, mais de R$ 12 milhões em propostas de financiamento foram cadastradas nos 13 municípios que já aderiram ao Programa, com destaque para a cidade de Ariquemes que, sozinha, já demandou quase R$ 3 milhões em financiamento para empreendedores de pequenos negócios. O governador Marcos Rocha determinou que tratemos como prioridade apoiar os empreendedores de pequenos negócios e os pequenos produtores rurais nesse momento difícil de retomada das atividades econômicas”, destacou Sérgio Gonçalves.

MAIS INFORMAÇÕES

1) Condições Operacionais do Proampe:

I- Microcrédito de até R$ 30 mil;

II- Quantidade máxima de até 36 parcelas;

III- Carência de até seis meses para o pagamento da primeira parcela;

IV- Taxa de juros: SELIC + 1,25%.

2) Quem pode solicitar o Microcrédito:

– Empreendedores de pequenos negócios da economia formal e informal que desenvolvam

atividades produtivas potencialmente viáveis;

– Trabalhadores oriundos de cursos promovidos pelos programas de qualificação

profissional municipal, estadual ou federal, ou que possuam experiência e capacidade

técnico-administrativa no mercado de produção de bens ou serviços;

– Cooperativas ou outras formas de associação produtiva de bens e serviços, rurais ou

urbanas, que sejam legalmente constituídas;

– Pequenos produtores rurais familiares;

– Profissionais liberais.

Via Secom