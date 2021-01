Proposta do senador Gurgacz que cria cartão de vacinação digital será analisado pela Câmara

O projeto , que foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, senador Weverton, do PDT do Maranhão, determina o registro eletrônico do histórico de vacinações administradas na rede pública e privada e garante o acesso a essas informações pelos usuários

Após o retorno das atividades legislativas, a Câmara dos Deputados deverá apreciar e votar projeto do senador Acir Gurgacz (PDT/RO) que propõe a criação do cartão de vacinação digital. A matéria foi aprovada pelo plenário do Senado no dia 15 de dezembro.

O projeto do senador de Rondônia, que foi aprovado na forma de substitutivo apresentado pelo relator, senador Weverton, do PDT do Maranhão, determina o registro eletrônico do histórico de vacinações administradas na rede pública e privada e garante o acesso a essas informações pelos usuários. O senador Weverton ressaltou o mérito da matéria e destacou que toda população terá acesso às vacinas.

O projeto visa garantir a modernização do sistema e aumentar a transparência destes dados.

Com informações da Agência Senado