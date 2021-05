Proteínas capazes de prever a evolução da Covid são identificadas

Uma “assinatura” de proteínas que estão presentes em casos graves da Covid-19 foi identificada por pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma delas pode até prever se o quadro do paciente se desenvolverá para uma melhora ou para um óbito.

Os cientistas estudaram amostras de sangue de 306 pacientes positivados e 78 que apresentaram sintomas, mas testaram negativo para Covid. De início, uma análisa das proteínas foi feita. A maioria das pessoas com a infecção apresentava as mesmas proteínas, independente da gravidade do caso.

Depois, foram comparadas as assinaturas protéicas de pacientes com quadro grave, intubados ou que morreram até 28 dias depois de serem internados. Os pesquisadores coletaram as amostras no dia da interção, três e sete dias depois.

O estudo permitiu que identificassem mais de 250 proteínas associadas à Covid grave. Uma delas aumentou gradativamente em pacientes que morreram vítima do novo coronavírus. Em pessoas com quadro grave, mas que se recuperaram, ela aumentou rapidamente mas decaiu nos dias seguintes.

Os cientistas acreditam que as proteínas identificadas em casos graves são importantes para entender o porquê que apenas uma parte dos pacientes com a infecção tem um mau desenvolvimento da doença e como a doença afeta os pulmões, coração e outros órgãos.

Jetss

foto ilustrativa