Protestos de caminhoneiros seguem em 14 estados; 5 têm vias bloqueadas Nos estados Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, Pará e Roraima, o trânsito está liberado, mas ainda há abordagem a veículos de cargas, com tentativas de interrupção da passagem.

Segundo boletim divulgado às 11h desta quinta-feira (9/9) pelo Ministério da Infraestrutura, há pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais de 14 estados, com interdições em cinco deles: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

No primeiro boletim da manhã, foi informado que 15 estados apresentavam bloqueios ou tentativas de paralisação em rodovias federais, após ameaça de greve dos caminhoneiros. Alguns postos começaram a ficar sem combustíveis na noite dessa quarta-feira (8/9), e motoristas começaram a fazer filas.

Na noite de quarta-feira (8/9), o presidente Jair Bolsonaro divulgou áudio em que pedia o fim dos bloqueios. Bolsonaristas, no entanto, incluindo o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, não acreditaram que se tratava de um pedido verídico e decidiram continuar com o protesto.

Bolsonaro anunciou que vai conversar com caminhoneiros para “tomar uma decisão”. O mandatário está reunido com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, na manhã desta quinta, no Palácio do Planalto.

Também esta manhã, Zé Trovão publicou novo vídeo em que pede para a população ir às ruas apoiar a greve dos caminhoneiros.

“Eu quero deixar um recado aqui para a população brasileira. Cadê a parte de vocês? Vocês estão em cima das pistas hoje ajudando os caminhoneiros? Porque a Polícia Federal está tentando a todo custo desmobilizar o movimento. Se vocês não estiverem nas pistas juntos, não forem pra cima juntos e não ajudarem esse movimento, fica difícil. Fica muito difícil”, disse o caminhoneiro.

